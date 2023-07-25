Türk Kahvesi zinde tutuyor

Türk kahvesi besin değeri ile diyetlerde ara öğün olarak yer alıyor. Farklı içerikleri, pişirme şekilleri ve tatları ile çeşitlenen kahveler Türk mutfağının gözdesidir ve çok sayıda faydası vardır. Tansiyonu düşürme etkisine sahiptir, tip 2 şeker hastalığının oluşma riskini de azaltır. Kahve kakule ile pişirilirse sindirime yardımcı olur. Bunların yanı sıra kahvenin içinde yer alan kafein ise uyarıcı etkisi ile uyanık kalmanızı sağlar, enerjinizi yükseltir. Kalın bağırsak kanse ri riskini yüzde 25 oranında düşürür. Ağrı kesici etkisi vardır ve Parkinson hastalığını önler, depresyona iyi gelir.