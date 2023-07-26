Sıcaklarda bol bol ayran ve soğuk çay

Sıcak havalarda sodyum kaybını önlemek için ayran; potasyum kaybını önlemek için de bol sebze ve meyve tüketilmeli, asitli ve gazlı içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve suları, soğuk bitki ve meyve çayları tercih edilmelidir. Gün içinde terleme ile birlikte sıvı kaybı da fazla olacağı için her fırsatta su içilmelidir. Bunun dışında yaz aylarında tercih edilen soğuk çorbalar, hem sıvı ihtiyacını karşılar hem de midede yer kaplayarak daha çabuk doygunluk hissi sağlanmasına yardımcı olur.

ANEMİYE KARSI KURU MEYVELERİ TÜKETİN

Uzman Diyetisyen Dilek Sivri, halk arasında "kansızlık" olarak bilinen demir eksikliğinin doğru beslenme ile giderilebileceğini belirterek, "Kuru meyvelerden hurma, kuru kayısı, kuru üzüm bol bol tüketilmeli" dedi. Demir emiliminin artırabilir olduğunu ifade eden Sivri, "Bunun için demir içeren besinler kuşburnu, biber, kivi, turunçgiller, çilek, brokoli, domates, yeşil yapraklı sebzeler, kavun gibi C vitamini içeriği yüksek besinlerle birlikte tüketilmelidir" uyarısında bulundu.

KALBİNİZİN EN İYİ DOSTU AVOKADO

Son yıllarda tüketimi oldukça artan avokado; C, E, K ve B-6 vitaminlerinin yanı sıra riboflavin, niasin, folat, pantotenik asit, magnezyum ve potasyum açısından zengin bir kaynaktır. Lutein, beta-karoten ve omega-3 yağ asitlerini de barındıran avokado, kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği için önemli bir risk faktörü olan düşük kan basıncını önlemek için yeteri miktarda potasyum sağlar. Avokado, kalp sağlığına önemli katkılar sağlayan oleik asit bakımından da oldukça yüksektir.