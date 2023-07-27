İklim değişiklikleri ve hastalıklar

Özellikle değişen iklimler ve anormal hava olayları, çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Ancak, son günlerde özelikle yaşlı ve çocuklarda görülen karın ağrısı, baş dönmesi, ishal gibi hastalıkların temel nedeni genellikle iklim değişiklikleri değil, çeşitli enfeksiyonlardır.

Bu enfeksiyonlar, virüsler, bakteriler veya parazitler gibi mikroorganizmalar tarafından kaynaklanabilir. Yaz gribi, aslında mevsimsel influenza (grip) olarak adlandırılan bir hastalıktır ve gripten sorumlu olan influenza virüsü ile ilişkilidir. Bu virüs, özellikle kış aylarında daha yaygın olsa da, bazı bölgelerde yaz mevsiminde de dolaşabilir. Yaşlılar ve çocuklar, bağışıklık sistemleri genellikle zayıf olduğundan, enfeksiyonlara karşı daha duyarlı olabilirler. Bu sebeple, değişen iklimler ve mevsimler arasındaki bağlantılar göz önünde bulundurulmalı. Ama genellikle enfeksiyonların yayılması ve artışı, iklim değişikliklerine bağlı olmayabilir. Son zamanlarda baş gösteren bu tür rahatsızlıkların aslında bir diğer nedeni de deniz ve havuz mevsimi. Özellikle havuz sularına dikkat edilmeli. Çevremde birçok insandan duyduğum; bu gibi hastalıklara pandemi döneminde yapılan aşıların neden olduğu söylentileri.

Fakat pandemi döneminde yapılan aşılar belirli bir hastalığa karşı koruma sağlarlar.

Örneğin, Covid-19 aşıları virüse karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu aşılar, pandeminin neden olduğu Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalığın yayılmasını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olunması için hazırlandı.

UYKU DÜZENİ BOZULABİLİR

Değişen iklimler ve anormal hava olayları insanların sağlığını etkileyebilir ancak yaz gribi gibi enfeksiyonların nedenleri daha çok virüsler veya diğer mikroorganizmalarla ilişkilidir.

Pandemi döneminde yapılan aşılar ise genellikle belirli hastalıklara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır ve genel olarak iklim değişikliklerine doğrudan etkileri yoktur. Sağlık sorunlarından korunmanın basit yolları; hijyen kurallarına uygun davranmak, düzenli el yıkama, aşırı ağır besinlerden ve hazır gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmak, bol sıvı tüketmek, en önemlisi ise düzenli hekim kontrollerimizi bu mevsimde de aksatmamak.

Yaşlıların kullandıkları ilaçlarını düzenli almaları önemlidir. Bu mevsimlerde insanların geceleri uyku düzeni bozulabilir buna da dikkat etmeleri gerekir.

Havaların aşırı ısınmasından dolayı kullandıkları havuz hijyenine dikkat edilmeli.Karaburun'a bağlı Mordoğan'da özel bir bakım merkezi olan Aden Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret ettik. Burada haftada 2 gün kurum doktoru, haftada 1 gün nöroloji uzmanı konuklarına rutin kontrollerini gerçekleşiyor.

Bu tür modern bakım merkezleri desteklenmeli.