Çocuklarda yalancı şaşılığa dikkat

GÖZ hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, özellikle bebeklerde ve çocuklarda sık karşılaşılan yalancı şaşılık konusunda uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Çağatay, "Burun kökü dediğimiz bölge yanıltıcı bir görünüme sebep olarak yalancı şaşılığa neden olur. Bu durum, gerçek şaşılık gelişmeyeceği anlamına gelmez. Yalancı şaşılık tespit edilenlerde bu oranın yükseldiği yönünde birçok bilimsel veri mevcuttur" dedi. Doç. Dr. Çağatay, yalancı şaşılık ile gerçek şaşılık farkı ancak detaylı bir göz ve şaşılık testleri ile sağlanacağını belirtti.