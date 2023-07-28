Hepatitli hastalara beslenme tavsiyeleri

HEPATİTLİ hastaların beslenme planlarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Diyetisyen Edanur Usta neler tüketilmesi gerektiği konusunda bilgiler verdi. Diyetisyen Usta, "Hepatit tedavisinde beslenmede enfeksiyon ve ağırlık kaybı görülmesi sebebiyle yüksek kalorili beslenme uygulanmalıdır. İştah kaybı da göz önünde bulundurulacak olursa, yüksek kalorili gıdaların tüketilmesi yeterli enerjinin alımı için önemlidir. Hepatit hastalarında iştah kaybı, düşük ağırlık, kusma, emilim bozuklukları görülebilmektedir. Bir diğer nokta ise yeterli protein alımıdır. Sebze ve meyveleri sirkeli suda bekletin ve temiz sudan geçirerek tüketin.Aldığınız yerlere de dikkat edin" dedi.