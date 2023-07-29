Gözleri sık ovuşturma keratokonusu tetikliyor

Hastalığın bazı vakalarda genetik gibi gözükebildiğini kaydeden Op. Dr. Saklamaz, "1/10 oranında ebeveynde de bulunmaktadır. Göz alerjisi, gözü şiddetli kaşıma ve Ehlers- Danlos veya Marfan Sendromu gibi bağ doku hastalıkları da ilişkilendirilmiştir. Genellikle 20'li yaşlara gelirken veya 20'li yaşların erken döneminde ortaya çıkar. 10-20 yıl içerisinde görme giderek bozulur. Genellikle iki gözü de etkiler ve farklı seyredebilir" diye konuştu.

İLK BELİRTİ BULANIK GÖRME

Hastalığın erken dönem belirtileri arasında görmede bulanıklık, çizgilerin bükük ve dalgalı gözükmesi, ışığa hassasiyet ve parlama, gözde kızarıklık ve ödem olabileceğini kaydeden Op. Dr. "Hastalık ilerledikçe bulanıklık artar, uzak görmenin iyice bozulması ve astigmatın oldukça ilerlemesi (gözlük numarasının çok sık değişmesi), kontak lensleri artık kullanmada zorluk ve tam uyum göstermemesi ortaya çıkar. Keratokonusun erken fazdan ileri faza geçmesi yıllar alsa da bazı olgularda hızlı ilerleme gösterebilir. Bu olgularda korneada ödem ve iz oluşumu korneanın saydamlığını etkiler ve bu da görsel şikayetlerde daha hızlı ilerleme nedenidir" dedi.

Keratokonus, rutin göz muayenesinde saptanabildiğini söyleyen Op. Dr. Aras Saklamaz, "Tedavi değişken ve şikayetlere göre değişir. Erken dönemde gözlük kullanımı yeterliyken hastalık ilerlediğinde sert kontak lensler gerekmektedir. Bu şekilde görme kalitesi düzeltilmeye çalışılır.

INTACS denen korneal implantlar korneayı düzleştirilir ve görmeyi düzeltir. Coss-Linking laser ile korneadaki incelme ve yumuşama kollejen yapıları güçlendirilerek durdurulmaya çalışılır. Tüm seçenekler tükendiğinde kornea nakli ile bozulmuş

kornea donörden alınan kornea ile değiştirilir. Keratokunus hastaları günlük hayatında göz kaşımamaya özen göstermelidir. Şiddetli göz kaşıma, hastalığı daha hızlı ilerletip şikayetlerinizin artmasında sebep olur. Kaşınan bir gözünüz varsa doktorunuza başvurup bunun önlenmesi için gerekenleri danışın" dedi.