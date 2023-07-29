Karın germe ile vücut güzelliğinize kavuşun

Ekol Hastanesi'nden Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Arif Aydın, "Karın gerdirme işlemi hastaların karın bölgesi deformitelerin farklılıklarına göre farklı teknikler ile yapılabilmektedir. Eğer hastanın göbek deliğinin üzerindeki bölgede de karın sarkması veya bolluk varsa ve göbek altı derisi avuçlanacak ve iki kat sarkacak şekilde bollaşmışsa klasik karın germe, işlemi uygulanmalıdır. Bu ameliyatta fazlalık karın derisi ve deri altı dokuları, bollaşmış karın kası zarı dikilerek gerginleştirilir ve uygun hazırlıklar sonrasında yukarıdaki deri, hasta bel bölgesinden bükülerek, aşağıya doğru yaklaştırılır ve bu deri üzerindeki ideal noktada yeni ve daha genç görünümlü göbek deliği oluşturulur. Aşağı gerdirilen deri ve deri altı dokusu pubik kıllı bölge üzerinden yanlara doğru yükselerek uzanan alt taraf yara yerine dikilir ve sıklıkla tamamı iç çamaşırının içerisinde kalacak şekilde planlanan bir yara izi oluşturulur. Karın germe sonrasında yara iyileşme problemleri gelişmeyen hastalarda bu izler, oldukça ince kalırlar ve başlarda kızarık ve koyu renkli olmalarına rağmen uzun dönemde soluk veya ten rengine yakın tona dönerek zor fark edilir bir hale gelirler" diye konuştu.

LİPOSUCTİON DESTEĞİ

Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, karın germe ile birlikte ameliyat bölgesindeki çeşitli alanlara uygulanacak liposuction (yağ emme) ile estetik sonuçların başarısının arttığını belirten Opr. Dr. Aydın, "Erkek hastaların karın sarkmalarında da uygulanabilen karın estetiği ameliyatları genel anestezi altında yapılır ve ortalama ameliyat süresi 2-4 saattir. Çoğunlukla karın germe ameliyatı sonrasında dikiş yerinizin alt kısmından çıkan 1-2 adet hortum ve uçlarında "dren" denilen plastik tıbbi malzemeler görebilirsiniz* dedi.