Minik Beyza’nın böbregindeki darlık kapalı yöntemle açıldı

Aydın'da yaşayan 6 yaşındaki Beyza Tarhan sol yanındaki ağrı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle götürüldüğü hastanede sol böbrek çıkış kanalında doğuştan darlık teşhisi konuldu. Açık yöntem ameliyatı kabul etmeyen ailesi tarafından Ekol Hastanesi'ne getirilen Beyza Tarhan, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Orçun Çelik ve ekibinin yaptığı ameliyat ile sağlığına kavuştu.

AİLESİ EKOL'Ü SEÇTİ

Operasyon hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çelik "Hastamız ailesi tarafından sol yan ağrısı ve halsizlik şikayetleri ile başka bir sağlık merkezine götürülmüş, burada yapılan tetkiklerinde hastamızın sol böbrek çıkış kanalında doğuştan darlık (üreteropelvik bileşke darlığı) saptanmış. Hastamıza burada açık operasyon ile darlığın açılması önerilmiş. Ancak aile yaptığı araştırmalar sonucu kapalı yöntemle ameliyat yapılabildiğini öğrenmiş ve Beyza'yı hastanemize getirdi. Biz de hastanemizde yaptığımız muayene ve değerlendirmeler sonucu hastamıza kapalı yöntemle böbrek kanalı darlığının açılabileceğini saptadık ve bunu aileye anlattık. Ekibimizle birlikte uyguladığımız laparoskopik (kapalı) yöntemle 3 tane 1 cm'lik delikten girilerek sol böbrek çıkış kanal darlığını başarılı operasyonla açtık" dedi.

KIZ ÇOCUKLARINDA 3 KAT FAZLA

Kız çocuklarında 3 kat fazla görülen doğuştan böbrek kanalı darlığı hastalığı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Orçun Çelik, "Genellikle böbrek alt kısmına giden damarların idrar yolunun üstüne baskı yapması böbreğin tam boşalamamasına neden olur. Özellikle doğum öncesi yapılan ultrason kontrollerinde bu anomali rahatlıkla tespit edilebilmekte, bebeklik ve çocukluk çağında hastalar opere edilebilmektedir. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, yan ağrısı, idrar renginde bozulma, kanama ve taş oluşumu gibi şikayetleri olan hastalarda bu anomali araştırılması gerekir. Üriner ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve DTPA sintigrafi yapılması gereken tetkiklerdir. Bu operasyon ülkemizde bazı merkezlerde kapalı yöntem ile yapılabilmektedir. Biz de hastanemizde laparoskopik yöntem ile bu operasyonu ilk olarak başarı ile gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Kapalı yöntem ile yapılan operasyonun faydaları, 3 tane delikten karın içine girilerek yapılabilmesi; 12 kat büyük büyütme altında dikiş atılabilmesi; kanama riskinin daha az olması; iyileşme süresinin oldukça hızlı olmasıdır. Ayrıca hastamız çocuk olduğu için gençlik dönemlerinde estetik açıdan vücudunda herhangi bir kesi izi taşımayacaktır" dedi.

'AĞRILARIM GEÇTİ MUTLUYUM'

Ameliyat sonrası çok mutlu olduğunu söyleyen Beyza Tarhan, "Ameliyat öncesi çok ağrı çekiyordum. Kendimi yorgun hissediyordum. Doktor abim ve hemşire ablalar benimle çok yakından ilgilendi. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.