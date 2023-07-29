Yeni nesil dijital sağlık ajansı: DigiHealth

Cemaleddin Saraç ve Erdem Mindivanlı ortaklığında kurulan DigiHealth; başta hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler, tıp hekimi ve diş hekimi muayenehaneleri, ağız ve diş sağlığı poliklinikleri, termal turizmle ilgilenen sağlık merkezleri, geriatri ile ilgili merkezler, sağlık turizmi acenteleri, medikal satış merkezleri, ortez ve protez üretimi yapan merkezler, evde bakım kurumları ile çalışmalarını geliştirmeyi hedefliyor.

TIP TERMİNOLOJİSİNE HAKİM EKİP

DigiHealth kurucu ortaklarından ve organizasyonun Medikal Direktörü Ecz. Cemaleddin Saraç "Sıradan dijital pazarlama kurumlarının aksine DigiHealth profesyonelleri, tıp terminolojisine hakim kişiler. Burada DigiHealth Dijital Sağlık Ajansını kurmamızın önemli sebebi, bilişim ve pazarlama konusunda uzman bireylerin bir yandan da tıp terminolojisine de hakim olmaları. Böylece sağlık işletmeleri ile kuracağımız iş ortaklıklarından hekim ve sağlık yöneticileri ile ortak dili daha fazla konuşacağız.

Ekibimizi tıp terminolojisi, tıp etiği ve deontolojisi konusunda kurum içi eğitimlerle geliştiriyoruz. Piyasada sağlık kurumları ve sağlık profesyonelleri dijital ajanslarla sözleşme yaptıktan sonra çalışmaya başladıklarında dijital ajans profesyonelleri çoğunlukla tıp hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadıkları için işler çok yavaş ilerliyor ve iki tarafın birbirini anlaması çok zaman alıyor. Bu da sağlık işletmesi ve sağlık profesyoneli açısından zaman ve maddi kayıplara yol açıyor. DigiHealth olarak tıp terminolojisine hakimiz" dedi.

SAĞLIK ALANINDA DİJİTALLEŞME ÖNEMLİ

DİGİHEALTH Kurucu Ortağı Erdem Mindivanlı ise "Sağlık oldukça önemli ve hassas bir alan. Özellikle kurumlar ve sağlık profesyonelleri için algıyı yönetmek çok önemli. Yaptığımız dijital pazarlama çalışmalarında tıp etiği ve deontolojisine, meslek birlikleri ve Sağlık Bakanlığı'nın mevzuatlarına göre çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Tüm çalışmalarımızda şeffaflık önemli. Haftalık ve aylık yaptığımız toplantılarla çalıştığımız kurumlarla verilerimizi belirli zaman aralıklarında paylaşıyoruz" ifadelerinde bulundu.