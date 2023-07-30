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Haberler Sağlık İzsiz cerrahi yöntem mümkün

İzsiz cerrahi yöntem mümkün

İzsiz cerrahi yöntem mümkün
Uzmanlar, kadın hastalıkları ve doğum branşında sezaryen harici her türlü ameliyatı kapalı olarak yapabildiklerini belirtti. Çalışmaların devam ettiğine de dikkat çeken Op. Dr. Ayşegül Kalın Ayçiçek, "İzsiz cerrahi yöntemi ile hastada daha az iz bırakarak sosyal yaşamına hızla dönmesini sağlayabilir ve estetik cerrahiyi bir araya getirebiliriz" dedi. Kapalı ameliyatlar hakkında bilgi veren Op. Dr. Ayçiçek, "Kapalı cerrahi de günümüzde biyomedikal mühendisliğin gelişmesi oldukça önemli. Hiçbir yara izi görülmediği için kadınlar da memnun" diye konuştu.
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