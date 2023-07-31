Kadın hastalıklarında civanperçemi mucizesi

Civanperçemi, papatya familyasından geliyor ve şifalı bitkiler arasında yer alıyor. Civanperçemi, kadın rahatsızlıkları üzerinde olumlu etkiler gösteren, bünyesinde azulen, sinoel, limonen, borneol ve pinenler gibi maddeler taşıyan şifalı bir bitkidir. Ayrıca mavimtırak renkte uçucu bir yağı da içeriğinde barındırır. Genital bölge ve yumurtalık enfeksiyonlarında, rahim kanserinde faydalıdır. Civanperçemi aynı zamanda mide rahatsızlıklarında ve boşaltım sisteminde de etkilidir. Bir uzman doktora danışarak civanperçemiyle derdinize çare bulabilirsiniz.