Retina yırtılmasının tedavi yöntemleri

Retinadaki hasarın boyutuna göre tedavi yöntemi seçilir. Retina ameliyatları genel veya lokal anesteziyle ameliyathane şartlarında yapılır. Tedavisi mutlaka cerrahi ile yapılır. Retina dokusunu oluşturan jel yerine geri yerleştirilir. Bunun için hastaların yüzde 90'nında vitrektomi ameliyatı yapılır.

LAZER TEKNİKLERİ

Retinada sadece yırtık varsa lazer dikilerek tedavi uygulanır. Argon Lazer olarak bilinen tedavi yöntemi retina yırtıklarının özel lazerle dikilmesidir. Mikro cerrahi yöntemiyle ameliyat edilen hastalar bir gün sonra taburcu olabilir. Vitrektomi ise retinadaki büyük yırtıkları onarmak için kullanılır. Aynı zamanda skleral (Dıştan) çökertme yöntemi de göze dışarıdan uyguladığımız ameliyat tekniğidir. Bazı gözlerde duruma göre vitrektomi ameliyatına ek olarak da yapılabilir. Gözün beyazını kaplayan konjonktiva tabakasının altında kalacak şekilde, silikondan yapılmış ince şeritler (genellikle 3-5 mm kalınlıktadır) göz kaslarının altında geçirilerek yerleştirilir.