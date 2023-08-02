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Haberler Sağlık Eyyam-ı bahur orman yangınlarına sebep olabilir

Eyyam-ı bahur orman yangınlarına sebep olabilir

Eyyam-ı bahur orman yangınlarına sebep olabilir
Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, Türkiye'de etkili olacak "eyyam-ı bahur"un, orman yangını riskini arttıracağını söyledi. Tağıl, "Ülkemizde bitki örtüsü geçtiğimiz günlerdeki sıcak hava akımının etkisiyle çok fazla kurudu, bu yanabilirliği daha da arttırdı. Bugünlerde kuzey sektörlü rüzgar sisteminin de etkisindeyiz. Rüzgar ve sıcak bir araya geldiğinde, önlenmesi güç olan yangınlara yol açabilir. Buna yönelik önlemlerin alınması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
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