Anne sütü bebeklerin koruyucusudur

Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla uzmanlar açıklamalarda bulunuyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadriye Yalçın, anne sütünün bebeklerde doğal aşılama etkisinin olduğunu vurgulayarak önemini anlattı.

EŞSİZ BESİN KAYNAĞI

Dr. Kadriye Yalçın, "1-7 Ağustos haftası, Dünya Emzirme Haftası. Anne sütü içeriğindeki karbonhidrat, yağ ve protein oranları ile bebekler için eşsiz besini oluşturmaktadır. Her annenin kendi sütü, bebeği için özel olarak üretilmektedir. Bu yüzden her annenin kendi sütüyle bebeğini beslemesi çok önemlidir" dedi. Doğumdan hemen sonra emzirmeye başlanılmasının da gerekli olduğuna dikkat çekti.