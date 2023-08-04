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Diyabet hastaları için yazın beslenme tavsiyesi

Diyabet hastaları için yazın beslenme tavsiyesi

Uzmanlar diyabet hastalarına yaz aylarında hayat kurtaracak önerilerde bulundu. Doç. Dr. Savaş Karataş, "Sıcaklarda dikkat edilmeli, doğal besinler tüketmeliler. İnsülin ölçümlerini de doğru yapmalılar" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda dışarıdan yiyecek içecek alırken seçici olmaları gerektiğine dikkat çeken Dr. Karataş, organik gıdalara yönelmelerinin önemini vurguladı.

İLAÇLAR BOZULABİLİR

DİYABET hastaları sıcağı çok algılayamayarak farkında olmadan aşırı ısıya maruz kalabileceğine değinen Dr. Karataş, "Sıcak havalarda taşımaları gereken insülin ve diğer ilaçlar bozulabileceğinden etkisiz hale gelebilir. Ölçüm doğru yapılmalı, bol sıvı tüketilmeli, doğal ürünler yemeli" dedi.

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