Zeytinyağının faydaları nelerdir, hangi hastalığa iyi gelir?

SAÇA ZEYTİNYAĞI SÜRMEK NE İŞE YARAR?

Pek çok rahatsızlıkta büyük bir etkisi olan zeytinyağının saça da birçok faydası vardır. Saça zeytinyağı sürüldüğünde saç köklerini besler ve kepeği önler. Saçın yumuşamasını sağlar ve buna bağlı olarak saça şekil vermeyi de kolaylaştırır. Saçlara parlaklık veren zeytinyağı saçın daha düzenli şekilde uzamasına yardımcı olur. Zeytinyağı ayrıca saçtaki nem oranını da dengeleyici bir etkiye sahiptir.

ZEYTİNYAĞI BELE İYİ GELİR Mİ?

Her türlü rahatsızlığa şifa olan zeytinyağı beldeki ağrılara da iyi gelmektedir. Yapısında E vitamini ve fenolik bileşenler içeren zeytinyağı bu sayede bel rahatsızlıklarına da şifa olmaktadır. Bele sürüldüğünde derinin altında bulunan lifli dokuya temas ederek hasarlı alanın beslenmesine ve onarılmasına yardımcı olur. Bel bölgesinde ağrıyan yere sürülen zeytinyağı bir süre sonra ağrıların azalmasını sağlayacaktır.