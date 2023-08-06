Sarımsakla vücut direnciniz yükselsin

SARIMSAK, damar tıkanıklığı ya da tansiyon gibi rahatsızlıklara iyi geliyor. Aynı zamanda hazmı kolaylaştırır, bağırsakların daha aktif çalışmasını sağlar. Doğal tansiyon düşürücüdür. Bunun yanı sıra her gün aç karnına bir diş sarımsak yutarak cildinizin daha pürüzsüz olmasını sağlayabilirsiniz.

KALP BOZUKLUĞUNA EN İYİ ÇÖZÜM SİRKE

SİRKE kalp bozuklukları başta olmak üzere çok fazla hastalığa iyi geliyor. En etkili ilaçlardan birisidir ve aynı zamanda kalbi güçlendirir, ritmini düzenler. Kilo vermeye yardımcıdır, kan şekerini düşürür, sindirimi de kolaylaştırır. Daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Sirkeli su da grip, boğaz akıntısı gibi rahatsızlarda kullanılan doğal bir çözümdür.

COLLAGEN İÇEREK AĞRILARINIZI AZALTIN

COLLAGEN içmenin en önemli faydaları arasında kas ağrılarını azaltmak ve cilt esnekliğini artırmak yer alıyor. Buna ek olarak kas yapısını ve kemikleri güçlendirir, göz sağlığına iyi gelir, cildin sağlığını korur ve parlak görünüm sunar. Bunların da yanı sıra kardiyovasküler prolemleri önler.

KURU İNCİRLE CEVİZİ BİRLİKTE TÜKETİN

SAĞLIKLI beslenmek istiyorsanız kuru incir ve cevizin ne kadar faydalı olduğunu biliyorsunuz. Eğer ikisini birlikte tüketirseniz faydaları daha da artıyor. Akciğeri temizler, öksürüğünüz varsa kısa sürede bitmesine sebep olur. Bunun yanı sıra içerdikleri vitaminler sebebiyle de bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

KANSERE KARŞI CENNET HURMASI

CENNET hurması çok uzun yıllardır sağladığı faydalarla biliniyor. İçerisindeki vitaminler sayesinde kanser hastalığına karşı bir kalkan görevi görür. Aynı zamanda diyabete engeldir ve göz sağlığınızı da korur.Cildi iyileştirmesiyle de bilinir ve cennet hurması hamilelerin en çok tercih ettiği gıdalardan birisi.

MISIRI HAŞLAMALISINIZ

MISIRIN çok çeşitli yeme yolları bulunuyor. Ama bunlar arasında en faydalı olanı ise haşlanarak yenmesidir. Çünkü haşlanmış mısır pürüzsüz gösterir ve bir süre sonra da parlak gösterir. Aynı zamanda gözeneklerinizi sıkılaştırıcı özelliği de bulunuyor. Gözlere faydası da oldukça fazladır.