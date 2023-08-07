Uzun kış mevsimi boyunca ailecek yapacağınız tatili düşlediniz. Aman dikkat! Yaz tatili size zehir olmasın. Bunaltan hava sıcaklıklarının kalbinizi yormasına izin vermeyin. Peki, kalbinizi yeterince tanıyor musunuz? Bu sorunun yanıtını duyar gibi oluyorum. Çoğumuz vücudumuzun en önemli hayati organlarından biri olan kalbimizi ne yazık ki yeterince tanımıyor ve üstüne üstük sigara, alkol, hareketsiz yaşam gibi etkenlerle son derece hor kullanıyoruz. Günün birinde ansızın teklediğinde ise 'ne yaptım ben' diyerek çaresizce dönüş yolu arıyoruz.

GENÇ YAŞLI AYIRT ETMİYOR

Kalp hastalıkları günümüz düyasında maalesef yaşlı, genç ayırt etmiyor. Oldukça yüksek ölüm oranlarına sahip kalp hastalıklarını yeterince biliyor musunuz? Kalp sağlığını korumak ve kalp hastalıklarından korunmak aslında yine bizim elimizde. Uzmanlar, kalp sağlığı hakkında en çok sorulan beş sorunun yanıtını verdi. Kalbimiz hakkında bilmeniz gereken önemli bilgileri Yeni Asır okuyucuları için derledik. İşte hayat kurtaran bazı bilgiler...

KALP SPAZMI İLE KALP KRİZİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Kalp spazmı çoğu zaman kalp krizinin yerine de halk arasında kullanılan bir deyim, ancak spazm koroner damarların büzülmesi demektir ve hem damarda kısmi plaklar var iken hem de hiçbir darlık yok iken olabilir. Bu spazmın süresi uzun sürerse kalp krizine döne de bilir, dönmeye de bilir. Buradaki ölçü şudur. Damarla ilgili bir ağrı başladı ve bu yarım saati aşmışsa kalp krizine dönüşür. Bu ağrı herkeste değişik olabilir ama yaygın olan şekli göğüs kemiğinin iman tahtası dediğimiz kısımda, ortada, bazen de solda gelişir. Üzerinde birisi oturmuş gibi veya ağırlık basmışlar ya da göğsünüzü sıkıştırmışlar gibi bir ağrı başlar. Bu ağrı birden bire şiddetli başlamaz. Ufak başlar ve artarak devam eder. Batar gibi hissedilen ağrılar kalp krizi ile ilgili değildir. Spazm geçerse, sonrasında hastanın damarlarını sanal anjiyo ya da normal anjiyo ile değerlendirdiğinizde bir şey görmeyebilirsiniz. Özellikle soğuk havalar, yoğun stres, bazı ilaçlar ya da sigarayı yoğun tüketmek kalp spazmını tetikleyebilir.

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