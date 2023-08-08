Elma yiyerek sağlıklı uyuyun

Eğer yatmadan elma yerseniz çok fazla faydası olduğunu söylemek gerekiyor. Hem beslenme hem de uyku kalitesi açısından son derece önemlidir. Aynı zamanda elma yemek sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcıdır. Böylece yatmadan önce yerseniz, gece rahat bir uyku çekebilirsiniz. Buna ek olarak uyku dönüşümünü hızlandırır. Elma içerisinde bulunan amino asitler bu konuda yardımcı olur. Aynı zamanda enerji seviyenizin dengelenmesini sağlar. Kan şekerinizi dengeler ve enerji seviyenizi de gün boyu korumanıza yardımcıdır. Sağlıklı bir uyku çekmek istiyorsanız yatmadan önce mutlaka bir adet elma yemelisiniz. Gün içerisinde tükettiğinizde de sindiriminizi düzenler.