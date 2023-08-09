Skolyoz hastalığında kız çocukları risk altında

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. İsmail Özturan, "Son zamanlarda elektronik cihaz kullanımının yol açtığı postür bozukluklarının artmış olması skolyoz görülme sıklığını artırmış olabilir.

OMURGA DEFORMİTESİDİR

Skolyoz, her yaştan bireyde görülebilmekle birlikte en çok çocukların hızlı büyüme (ergenlik) dönemi olan adölesan dönemde kız çocuklarında daha sıklıkla gözlenir. Kız çocukları daha yoğun risk altındadır" dedi. Özturan, "Skolyoz, her yaştan bireyde görülebilmekle birlikte en çok çocukların hızlı büyüme (ergenlik) dönemi olan adölesan dönemde kız çocuklarında daha sıklıkla gözlenir. Kız çocukları daha yoğun risk altındadır. Skolyoz 3 boyutlu bir omurga deformitesidir. Yani öne-arkaya, sağa-sola, yukarı aşağı planda olan eğriliklerdir. Sadece omurgada değil omurga dışında kalça, göğüs kafesi ve kürek kemiklerinde de kaymalar oluşur, duruş ve görüntü bozukluğu ortaya çıkar. Bunlar dışında bel boyun sırt ağrıları ve nefes darlığı şeklinde de belirti verebilir" dedi.