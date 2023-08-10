Yüksek kolesterolü düşürüyor, kanseri yok ediyor!

SİYAH FASULYENİN FAYDALARI

Rengi ve şekli bakımından diğer baklagillerden ayrılır. Vücuda sağladığı birçok fayda sayesinde hastalıklara karşı daha dirençli olunmasına yardımcı olur. İçerisinde A, B2, B6, B9, B12, C, D vitaminleri ve kalsiyum, demir, bakır, magnezyum, sodyum, potasyum, selenyum, demir, çinko minerallerini barındırır. Aynı zamanda folik asit, lif, bitkisel protein açısından da oldukça zengin bir besindir. Vücutta güçlü bir anti-bakteriyel etki oluşturur.

KANSERİ YOK EDER

B6 vitamini ile kansere neden olan serbest radikallerin çoğalmasını, büyümesini önleyerek kanser oluşumunun önüne geçer. Özellikle kolon kanserine karşı etkili bir koruma geliştirir. Eğer kanserli hücreler vücutta çoğalmaya başladıysa, yapısında yüksek oranda yer alan doymuş yağ asitleri ve antioksidan sayesinde kanseri tedavi eder. Kanser hücrelerinden arınmış organ ve dokuların da tahribatının onarılmasına yardımcı olur. Zarar gören hücre DNA'sının tekrar güçlenmesine katkı sağlar.