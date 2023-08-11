Atalay Kaptan’dan 7’den 70’e spor tavsiyesi

Sağlık bir yaşam için sporun 7'den 70'e herkesin hayatında olmasının önemine dikkat çeken Kaptan Fit Spor Merkezi Kurucusu Atalay Kaptan, bunun için alanında uzman antrenör ve spor salonlarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Herkesin vücut yapısının ve ihtiyacının farklı olduğunu dile getiren Kaptan, yaş, kilo, cinsiyet, sağlık durumu ve çevresel koşullara göre, kişiye özel programların uygulanmasının başarılı sonuçlar verdiğini kaydetti.

BOL SIVI TÜKETİLMELİ

'Yaz aylarında spor yapılmaz' gibi bir önyargının doğru olmadığını anlatan Atalay Kaptan, "Yıl boyunca her mevsim spor yapılabilir. Yaz aylarında açık havada spor yapmak isteyenler güneşin etkili olmadığı sabah veya akşam saatlerini tercih etmeli. İnce ve terletmeyen giysiler kullanılmalı. Bol bol sıvı tüketilmeli." diye konuştu.

SAĞLIK İÇİN SPOR

Her yaştan insanın spor yapması gerektiğini hatırlatan Kaptan, sözlerini şöyle sürdürdü: " Spor yapmanın bir üst sınırı ise bulunmuyor. Herkes yattığı yerden bile antrenman yapabilir."