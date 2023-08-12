Diz hastalıklarında erken teşhis tedavi başarısını artırıyor

Gözde Kuşadası Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Dr. Şemsettin Aydın, her yaşta görülebilen diz hastalıklarının tedavisinde erken teşhisin ileride daha büyük sorunların önün kesilmesi için önemli olduğunu söyledi. Diz hastalıklarında tedavi ve uygulamaların hastanın yaşına ve soruna göre çeşitlilik gösterdiğini belirten Uzm. Dr. Şemsettin Aydın, tedavinin mutlaka uzman hekim kontrolünde ilerlemesi gerektiğini dile getirdi. Diz hastalıklarında yaş ve kilo gibi faktörlerin belirleyici olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Aydın, "Gençlerde basit dizlikten ameliyata kadar tedavi süreci değişiyor. Yaşlılarda ise diz protezleri başarılı sonuçlar veriyor. Sporcu yaralanmalarında ve menisküs yırtıklarında ise artroskopik cerrahileri uyguluyoruz. Bunların yanı sıra PRP denilen hastanın kendi kanından elde edilen trombosit yönünden zengin plazmayı kullanarak kendi eklem aralığına veriyoruz. Bu yöntemle hem yaralanmalarda hem de kıkırdak hasarlarında başarılı sonuç elde ediyoruz. Kök hücre uygulamasını ise hastanın kendi göbek çevresi yağıdan veya kemik ilik hücresinden alarak onu eklem aralığına vererek tedavi gerçekleştirebiliyoruz" diye konuştu.

PROTEZ ŞART

UZM. Dr. Şemsettin Aydın, "Artroskopik cerrahide kapalı yöntemle dize kalem gibi bir kamerayla girip kıkırdakta aşınma olan yerleri temizliyoruz. Bozuk olan yerlere dolgu yapıyoruz. Bu ameliyat hastaları önemli ölçüde rahatlatıyor. Eğer durum daha da kötüyse protez uygulaması oluyor. İleri yaştaki hastalarda daha çok kullandığımız diz protezi ameliyatı (Diz artroplastisi) kireçlenmenin neden olduğu diz ağrısı ve diğer yakınmaları gidermek için kullanılıyor. Hastanın durumuna göre yarım veya tam protez yapılabiliyor. Hastalar 3-4 gün içinde taburcu olabiliyor. 1 ay içinde denize bile girebiliyor" dedi.

SPOR ÇOK ÖNEMLİ

Aşırı kilo, spor yaralanmaları, yaşla birlikte görülen eklemdeki şekil bozuklukları, eskiden geçirilen kazalar, hareketsiz yaşam gibi etkenlerin diz hastalıkları tetiklediğini kaydeden Uzm. Dr. Şemsettin Aydın, düzenli olarak spor yapılması tavsiyesinde bulundu. Aydın, sözlerine şöyle devam etti: " Herkesin hayatında sporu bulundurması gerekiyor. Yüzme özellikle diz hastalıkları için yararlı. Kilo kontrolü ve kalp sağlığı için yürüyüş çok önemli."