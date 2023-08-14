Beslenme ve ilaç tedavisiyle iyileşir

Yüksek düzeyde basit karbonhidratlar alındığında, gastrik bypass cerrahisi geçiren hastalarda ortaya çıkabilir. Durum, özofagus ameliyatı geçirmiş kişilerde de gelişebilir.

SORUNLARA YOL AÇAR

Piloroplasti veya distal gastrektomi sonrası hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde klinik olarak anlamlı dumping semptomları ortaya çıkar. Hızlı bir şekilde sindirim sistemini dolaşan besinler, sindirim sistemi hormonlarının daha fazla salgılanıp mide bulantısı, ishal gibi sorunlara yol açmasına neden olur. Semptomlar genellikle 1-1.5 yıl içerisinde beslenme tedavisi ya da ilaç tedavisi ile düzelme gösterir.