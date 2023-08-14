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Diyet yapanların gözdesidir

HABER MERKEZİ
Diyet yapanların gözdesidir
Lor peyniri amino asit değerleri açısından ve protein bakımından yumurtadan daha besleyicidir. Kas zedelenmeleri sonrası yenildiğinde vücudun hızla toparlanmasını sağlar. Düşük kalorili ve tok tutan bir atıştırmalıktır. Lor peyniri faydaları arasında zayıflatıcı özelliği dikkat çeker. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerin, sporcuların, diyet yapanların ve tansiyon hastalarının gözdesi olan Lor peynirinin sağlığa yararları saymakla bitmiyor. Özellikle içerdiği serum protein ile vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayan lor peyniri, sporcuların da sağlıklı beslenme listesinde ilk sırada yer alıyor..
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