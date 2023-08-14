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Haberler Sağlık Potasyum, demir ve fosfor zengini

Potasyum, demir ve fosfor zengini

HABER MERKEZİ
Potasyum, demir ve fosfor zengini
Kiraz, flavonoidler olarak adlandırılan en güçlü antioksidan kategorilerinden birine ait fitokimyasallar olan antosiyaninler ve kuersetin içerir. Kiraz potasyum, demir ve fosfor gibi çeşitli minerallerin iyi bir kaynağıdır. Bu minerallerin hepsi uzun vadede sağlığın korunması için gereklidir. İçeriğindeki lif, C vitamini, karotenoidler ve antosiyaninler sayesinde kanser hücrelerinin çoğalmaları için ihtiyaç duydukları proteinlere erişmesini engelleyerek çeşitli kanser türlerini yok ettiği, beraberinde siyanidin barındırması ile vücuttaki serbest radikal süpürücü aktivitenin önemli ölçüde arttığı saptanmıştır. Çalışmalar; kiraz yemekle, Alzheimer hastalığı riskini azaltmak arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir.
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