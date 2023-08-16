Bedende kusur aramak psikolojik bozukluk olabilir

Toplum içinde 'beden algısı bozukluğu' olarak bilinen beden disformik bozukluğunun, kişinin vücudunda herhangi bir kusur olsun ya da olmasın bu durumu problem haline getirmesi, problem varsa bile bunu abartması durumu olduğunu söyleyen Uzman Klinik Psikolog Sinem Erdoğan şunlara dikkat çekti: "Kişi defalarca estetik yaptırsa da görünümünden memnun olmayabilir. Çünkü problem estetik yaptırdığı bölgede değil, altta yatan psikolojik durumundadır. Bu zamanla kişinin sosyal ortamlardan kaçmasına sebep olmaktadır." Aynı zamanda beden algısı bozukluğu yaşayan kişilerin genellikle psikiyatristlerden dermatologlara, hatta sıklıkla plastik cerrahlara başvurduğunu işaret eden uzmanlar, bu sebeple toplumda yaygınlığın tam olarak saptanamadığını vurguladı. Beden disformik bozukluğunun nedenlerinden bahseden Uzm. Klnk. Psk. Erdoğan, "Genetik faktörler, özgüven eksikliği, çevresel faktörler ve psikolojik problemler hastalığın meydana gelmesindeki temel nedenlerin başında gelmektedir" diye konuştu. Buna ek olarak farmakoterapinin de kişinin psikiyatrist tarafından belirlediği ilaç grubu ile sağlandığını söyledi.