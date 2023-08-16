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Haberler Sağlık Elma kabuğunu cildinize sürün

Elma kabuğunu cildinize sürün

HABER MERKEZİ
Elma kabuğunu cildinize sürün
Elmanın kendisi kadar kabuğu da fazlasıyla faydalı. Daha önce denemediyseniz mutlaka hemen başlamalısınız. Elmanın içerdiği yüksek antioksidanlar vücuttaki oksitlerin atılmasına yardımcı olur. Eğer maskesini yaparsanız da cildiniz gençleşir, taze, parlak ve sağlıklı bir görünüme sahip olur. Hücrelerinizi yeniler, yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır, sivilce izlerinin yok edilmesine iyi gelir. Bütün bunların yanı sıra doğal nemlendirici özelliği vardır. Eğer rutin olarak elma kabuğunu cildinize sürerseniz ne kadar çabuk fayda ettiğini göreceksiniz. Bu sebeple yapmanız gereken ilk şey, elma kabuğunu ve cildinizi hazırlamak olmalı.
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