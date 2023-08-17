Arpa unu tüketmek faydalı mı?

Arpa ununun birçok ülkede sıklıkla tercih edilmesinde ki ana sebep içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sebebi ile sağlığa olan olumlu etkileri olmaktadır. Arpa ununun faydaları...
Arpa ununun birçok ülkede sıklıkla tercih edilmesinde ki ana sebep içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sebebi ile sağlığa olan olumlu etkileri olmaktadır. Arpa ununun faydaları...
ARPA UNUNUN FAYDALARI NELERDİR?
Arpa ununun en göze çarpan özelliği kalp ve damar hastalıklarına iyi gelmesidir,
Unun içerisinde bulunan kolesterol neredeyse yok denilecek kadar az olmaktadır,
Damar sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır,
Kalori değeri son derece düşüktür,
İçeriğinde yüksek oranda lif bulunur,
İçeriğinde yüksek oranda B vitamini bulunur,
Kan akışını rahatlatır,
Damarların tıkanmasını önlemeye yardımcı olmaktadır,
Bağırsak hastalıklarını önlemeye yardımcı olmaktadır,
Özellikle kolonda yaşanan rahatsızlıklarda tüketilmesi önerilmektedir,
Bağırsaklarda oluşan parazitlerin atılımına yardımcı olmaktadır,
Yoğurt ile birlikte tüketilmesi durumunda yağ yakımı hızlanmaktadır,
Metabolizmayı aktif hale getirir.