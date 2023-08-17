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Haberler Sağlık Arpa unu tüketmek faydalı mı?

Arpa unu tüketmek faydalı mı?

Birbirinden farklı özelliklere sahip olan bu unların kendilerine göre özellikleri ve faydaları bulunmakta. Bu unlardan birisi de arpa unu, peki arpa ununu tüketmek faydalı mı? Arpa ununun faydaları nelerdir?

HABER MERKEZİ

Arpa ununun birçok ülkede sıklıkla tercih edilmesinde ki ana sebep içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sebebi ile sağlığa olan olumlu etkileri olmaktadır. Arpa ununun faydaları...

Arpa unu tüketmek faydalı mı?

ARPA UNUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Arpa ununun en göze çarpan özelliği kalp ve damar hastalıklarına iyi gelmesidir,

Unun içerisinde bulunan kolesterol neredeyse yok denilecek kadar az olmaktadır,

Damar sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır,

Arpa unu tüketmek faydalı mı?

Kalori değeri son derece düşüktür,

İçeriğinde yüksek oranda lif bulunur,

İçeriğinde yüksek oranda B vitamini bulunur,

Kan akışını rahatlatır,

Damarların tıkanmasını önlemeye yardımcı olmaktadır,

Arpa unu tüketmek faydalı mı?

Bağırsak hastalıklarını önlemeye yardımcı olmaktadır,

Özellikle kolonda yaşanan rahatsızlıklarda tüketilmesi önerilmektedir,

Bağırsaklarda oluşan parazitlerin atılımına yardımcı olmaktadır,

Arpa unu tüketmek faydalı mı?

Yoğurt ile birlikte tüketilmesi durumunda yağ yakımı hızlanmaktadır,

Metabolizmayı aktif hale getirir.

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