Bel ve boyun tutulmalarına dikkat

Sıcak havalarda serinlemek için pencereleri açarak uyuduğunuzda, sabaha karşı sıcaklık düşeceği için bel ve boyun tutulmaları yaşayabilirsiniz. Gündüz başlayan sıcaklığın gece saatlerine kadar sürmesi de uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Uyunan odada ideal sıcaklığın 19-20 derece olması gerektiğini ifade eden uzmanlar, serin ortamda ince bir örtüyle uyunması tavsiyesinde bulundu. Ayrıca uzmanlar şunlara dikkat çekiyor: "Artan sıcaklıkla birlikte özellikleri geceleri 30 derece civarı ortam sıcaklığı oluyor. Yatak odasında klima kullanmayan kişiler için gece uykuya dalmak bir sorun haline geldi ve pencereleri açıyoruz. Sabaha karşı sıcaklık düştüğü için pencereler açık uyunduğunda bu kez boyun, omuz ve bel tutulmaları gibi kas spazmına neden olan ağrılı durumlar ortaya çıkabiliyor. Terlemiş olan vücuda rüzgarla birlikte giren soğuk hava kas spazmlarına yol açıyor. Hayatı kısıtlayan durumlar ortaya çıkıyor. Pencereler açık uyumak yerine kullandığınız çarşafı plastik bir poşete koyup soğutabilirsiniz