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Kalp hastalıklarında sanal anjiyo hayat kurtarıyor

HABER MERKEZİ
Kalp hastalıklarında sanal anjiyo hayat kurtarıyor
Özel Gözde Kuşadası Hastanesi Kardiyoloji Uzm. Dr. Yılmaz Ömür Otlu, tüm dünyada ve ülkemizde ölümlerin bir numaralı sebebi olan kalp damar hastalıklarında erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi. Sanal anjiyonun, klasik anjiyografiye birçok avantaj sunduğunu belirten Uzm. Dr. Yılmaz Ömür Otlu, "Sanal anjiyografi, kasık veya kol atardamarından vücuda katater ile girmeyi gerektirmez. Bu nedenle kanama komplikasyonu oluşmaz. Hastaneye yatış gerektirmez. İşlem dakikalar içerisinde biter" diye konuştu.
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