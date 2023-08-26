Diz eklemindeki ağrılara dikkat

Günlük hayatta sık karşılaşılan ve yaşamı zaman zaman olumsuz etkileyen diz eklemi ağrıları hakkında bilgiler veren Ekol Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ruşen Demir, diz eklemindeki ağrıların genç ve yaşlılarda genellikle farklı sebeplerle ortaya çıktığını, gençlerde menisküs yırtığı, bağ yaralanması gibi sebepler ön planda iken yaş ilerledikçe diz kireçlenmesinin daha ön plana geçtiğini" söyledi.

TOTAL DİZ PROTEZİ

Diz ekleminin uyluk ve kaval kemikleri ile ön tarafta diz kapağı kemiğinden oluşmuş büyük bir eklem olduğunu belirten Opr. Dr. Ruşen Demir, "Yaşlılık, aşırı kilo, romatizmal hastalıklar, geçirilmiş olan travmalar, diz eklemi enfeksiyonları kıkırdakta aşınmaya ve kayba sebep olarak kireçlenme gelişmesine yol açar. Total diz protezi, aşınmış olan eklem yüzlerinin, özel malzemeler ile kaplanarak ağrısız yapay bir eklem oluşturulmasıdır" dedi. Alternatif tedavi yöntemleri denenmiş ancak sonuç alınamayarak diz protezi ameliyatına karar verilmiş olan hastaya kan ve anestezi tetkiklerinin yapıldığını belirten Opr. Dr. Ruşen Demir, "Ameliyat süresi ortalama 1-1.5 saattir. Hasta ertesi gün yürüteç yardımıyla ayağa kaldırılarak yürütülür. Taburcu olmadan önce yürüteç bırakılıp serbest yürümeye geçilir. Hastanede kalış süresi 3-4 gün kadardır. Hasta eve gittiğinde genellikle kendi başına tuvalete gidebilir ve kişisel bakımını yapabilir" dedi.