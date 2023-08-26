Eritre’den İzmir’e kurulan sağlık köprüsü

Doğu Afrika ülkesi Eritre'de yaşayan 68 yaşındaki Hagosa Gebremedhin'in 4 yıl önce düşmesi sonucu omurgasında kırık meydana geldi. Eritre'de gittiği sağlık merkezlerinde başlatılan tedavi süreci devam ederken 4 ay önce tekrar düşerek omurgası bir kez daha kırılan Hagosa Gebremedhin bu sefer yürüyememeye, dik duramamaya ve hareket edememeye başladı. Eritre'de ameliyat edilemeyen hasta yürümeden, dirseklerini dizlerinin üzerine koyarak oturma pozisyonunda yaşamına devam ediyordu. Bu sırada İngiltere'de yaşayan oğlu Robel Asmerom Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hasan Kanyılmaz'ın daha önce annesini ameliyat ettiği bir Türk hasta yakını ile karşılaşıyor ve tavsiye üzerine Op. Dr. Hasan Kanyılmaz'a ulaşıyor. E-posta ile gelen daha önceki tetkik sonuçlarına göre değerlendirme yapan Op. Dr. Kanyılmaz, eğer Türkiye'ye gelirlerse hastanın tedavisinin başarı ile yapılabileceğini söylemesi üzerine kızı Nazmed Asmeron ile Türkiye'ye gelen Hagosa Gebremedhin başarılı bir ameliyatın ardından yeniden sağlığına kavuştu.

5 OMURGA KIRIĞI VARDI

Operasyon süreci hakkında bilgiler veren Op. Dr. Hasan Kanyılmaz "Hastamız daha önce tedavisini gerçekleştirdiğimiz Türk bir hastanın oğlunun yönlendirmesi ile bize ulaştı. Biz hastamızdan orada yapılan tetkik sonuçlarını istedik ve gelen sonuçlara göre hastamızın 2 omurgasında kırık olduğunu tespit ettik. Kendilerine Türkiye'ye gelme imkanları olursa bu tedavinin başarı ile gerçekleşebileceğini aktardık. Vize işlemleri yaklaşık bir buçuk ay sürdü. Hasta Türkiye'ye tekerlekli sandalye ile geldi. Hasta dik duramıyor, ayağa kalkamıyordu. Sadece dirsekleri dizlerinin üzerine koyarak oturabiliyor ve başka hiçbir şekilde hareket edemiyordu. Burada yeniden MR görüntüleme yaptığımızda hastamızda 2 değil 5 omurga kırığı olduğunu tespit ettik. Kemik çimento uygulaması dediğimiz lokal anestezi ile gerçekleşen 45 dakikalık operasyonu başarı ile tamamladık. Hastamız ameliyattan 4 saat sonra ayağa kalkabildi. Yürümeye başladı. Başarılı bir tedavi süreci gerçekleştirdik" diye konuştu.

TEK BAŞINA YÜRÜYEBİLİYOR

Eritre'de telefonun çok kısıtlı kullanıldığını ve internet, sosyal medya gibi mecraların ise kullanılmadığını söyleyen Op. Dr. Hasan Kanyılmaz " Bu süreci İngiltere'de yaşayan oğlu ve kızı aracılığıyla yürüttük. Eritre'den gelen hastamıza şifa olduğumuz için çok mutluyuz. hastamızın uzun süreli kortizon kullanımı nedeniyle ileri kemik erimesi mevcuttu. Küçük travmalar dahi bu hastalarda kırık gelişmesine neden olmaktadır. 4 aydır hareketsiz kalan hastamız şu anda tek başına yürüyebiliyor ve dik durabiliyor. Kısa bir süre sonra eskisi gibi yürüyebilecek. Zaman içerisinde güç kaybı da ortadan kalkacaktır. Hastamızın bacak damarlarında yetmezlik olduğu için fizik tedavi süreci başlatamıyoruz. Düzenli hareketlerle kaslarını kendisi güçlendirecek" dedi.

BİR DAHA AYAĞA KALKAMAM SANIYORDUM

Uzun bir aranın ardından yeniden yürümeye başladığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Hagosa Gebremedhin " Eritre'deyken bir daha yürüyemeyeceğimi düşünüyordum. Türkiye'de bir tedavi şansım olduğunu öğrenince çok sevinmiştim. Ameliyatın ardından hemen yürümeye başladım. Ağrılarım azaldı ve doktorum kısa zaman sonra her şeyin eskisi gibi olabileceğini söyledi. Tedavimi gerçekleştiren Dr. Hasan Bey'e ve tüm ekibine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.