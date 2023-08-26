Hücrelerinizi şevketi bostanla yenileyin

Şevketi bostan faydaları açısından tıp dünyasında sıklıkla kullanılan bir bitkidir. Halk arasında böbrek taşlarını düşürmede faydalı olduğu söylenmektedir. Karaciğeri temizleyen ve hücre yenileyici etkiye sahip olan şevketi bostan, kırışıklıkların giderilmesi, kronik baş ağrısı, şiddetli ateş, bronşit, sarılık, adet dönemlerindeki hormon dengesizlikleri ve cilt rahatsızlıkları gibi durumlarda da tercih edilmektedir. Sindirime yardımcı olan, kabızlığı önleyen ve gaz problemlerini gideren Şevketi bostan, karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarına da iyi geldiği kanıtlanmıştır.