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Haberler Sağlık Marul kan şekerini kontrol eder

Marul kan şekerini kontrol eder

HABER MERKEZİ
Marul kan şekerini kontrol eder
Severek yediğimiz marulun faydaları saymakla bitmez. Etkili bir demir deposu olduğu için demir eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan anemi hastalığının oluşmasını önler. Cilt hücreleri için beslenme kaynağı olan A vitamini eksikliğini gideren marul cildin ihtiyacı olan hivolin etken maddesine sahip olduğu için cildin sağlıklı, canlı ve parlak görünmesini sağlar. İçerdiği su oranı ve idrar söktürücü özelliği ile vücudunuzda toplanmış olan ödemin atılmasını sağlar. Marulun içerdiği doğal şeker oranı insan vücudunun ihtiyacı olan şeker oranını karşılamaya yetecek seviyededir. Bu nedenle doktorlar kan şekerinin kontrol altında tutulması için haftada en az 1 kez marul tüketilmesini önerirler.
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