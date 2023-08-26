Kemik suyu bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Kemik suyu, kas yapısını güçlendirdiğinden sporcuların da tüketmesi gereken besinler arasındadır. Bağırsakların ve midenin iyi çalışmasını destekleyerek; hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi sağlık sorunlarını önler. Eski çağlarda mevsim geçişlerinde sıklıkla tüketilen kemik suyu bağışıklığı güçlendirerek grip ve nezle gibi virüslü hastalıklara karşı kalkan oluşturur. Tek başına oldukça güçlü bir besin olan kemik suyu insan kemiklerinin kütle oranını artırarak darbelere karşı daha dayanıklı olmasını sağlar. Kemik kaynatılınca içerisinden suya geçen ilikler kan yapısını güçlendirici vitamin ve mineraller taşımaktadır. Göçebe olarak yaşayan insanların sağlıklarını bu suya borçlu oldukları tarih kitaplarında yazmaktadır. Hemen hemen her gün içtikleri bu kemik suyu sayesinde yaşadıkları boyunca bir kez bile hastalanmamışlardır.