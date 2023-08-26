Koroner bypass ameliyatları hayat kurtarır

Başladığından durduğu ana kadar hiç yorulmadan çalışmaya devam eden kalbin, bir insanın ortalama yaşama süresi boyunca 2 buçuk milyar kezden fazla attığını söyleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özalp Karabay bu kadar uzun süre ve hiç durmadan çalışan organı besleyen damarlarda da bazı durumlarda tıkanmalar olabilir. Bunlardan biri de koroner arter hastalığıdır. Koroner arter hastalarına uygulanan koroner bypass ameliyatları hastaların daha kaliteli bir yaşam sürmelerine olanak sağlamaktadır" dedi.

KORONER ARTER HASTALIĞI

Koroner arter hastalığında, kalbin yüzeyindeki kalp kasına gerekli oksijen ve besin maddelerini taşıyan damarların (arterler) etkilendiğini belirten Prof. Dr. Karabay, "Kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı, diyabet, yaşın ilerlemesi, fiziksel aktivite azlığı ve diğer birçok faktör, yumuşak ve esnek olan bu damarların sertleşmesine neden olur. Bunlar zamanla damar içine doğru büyür ve "plak" adını alırlar. Yeteri kadar büyümüş olan bu plaklar zamanla koroner arter kan akımını engeller. Ayrıca plaklar düz ve pütürsüz olan damar yüzeyini bozup, pürüzlü bir hal almasına neden olurlar. Bu pürüzlü yüzeyler pıhtı oluşumuna; bu pıhtılar ise zamanla kan akımını tamamen engelleyip aniden damarın tıkanmasına neden olabilir. Koroner arter hastalıkları 40 yaş öncesi nadir görülürken, 40 yaş sonrasında artmaya başlar. Bu hastalıkların menopoz yaşına kadar kadın-erkek oranı 1/7 iken, menopoz sonrasında kadınlarda görülme riski artarak 60 yaşına geldiklerinde kadın erkek oranı eşitlenir" şeklinde konuştu.

RİSK FAKTÖRLERİ NEDİR?

Prof. Dr. Karabay, kalp damar hastalığı açısından risk faktörlerini şöyle sıraladı: "Hipertansiyon, lipid (yağ) metabolizması bozukluğu, kolesterol yüksekliği, sigara, diyabet, obezite, fiziksel aktivite azlığı ve sedanter yaşam, ileri yaş, erkek cinsiyet, ailede koroner arter hastalığı öyküsü, tip A kisilik yapısı (mükemmeliyetçi, obsesif hirsli ve gergin kişilik), östrojen eksikliği, alkol bağımlılığı, fibrinojen yüksekliği, ürik asit yüksekliği, belirgin beyin, ayak, böbrek veya şah damar hastalığının bulunması." "En çok ölüm nedeni olması açısından Dünya Sağlık Örgütü kalp ve damar hastalıklarını 1 numaralı sağlık sorunu ilan etmiştir" diyen Prof. Dr. Karabay, "Kalp ve damar hastalıklarını kolaylaştıran faktörlere kardiyovasküler risk faktörleri adı verilir. Kanda kolesterol ve LDL-kolesterolün yüksek olması hasta için risktir ve kolesterol yüksekliği bir kardiyovasküler risk faktörüdür. HDL kolesterolün düşük olması da bir risktir. Bu riske sahip hastalarda kalp krizi, felç, damar tıkanması, böbrek yetmezliği gibi hastalıkların ortaya çıkma olasılığı daha fazladır" diye konuştu. Kalbin de tüm organlar gibi kana ihtiyacı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özalp Karabay, "İşte bu kanı kendi kendisine koroner damar ağı adı verilen bir damar sistemi ile pompalar. Ani olarak koroner damarlarda tıkanma ile gelişen kalp kasındaki oksijensiz kalma sonucu doku ölümüdür. Bu durum geri dönüşsüz olarak gerçekleşir. Ancak bu duruma erken müdahale edilmesi olayın sonuçlarının daha az olumsuz olmasına ve yaşamın kurtarılmasına yol açmaktadır. Bu yüzden tüm dünyada sağlık harcamalarının yüzde 50'sinden fazlası bu durum için yapılmaktadır" dedi.

ÇALIŞAN KALPTE KORONER BYPASS

Kalp kası zayıflığı ve diğer risk faktörleri olan yüksek riskli olguların oranının günümüzde giderek arttığını belirten Prof. Dr. Karabay, "Bu olgularda kalp - akciğer makinesi kullanmadan, yani kalp ve akciğeri durdurmadan, kalp çalışırken özel cihazlarla gerçekleştirilen koroner by-pass ameliyatları akciğer, beyin, böbrekler yönünden riskli hastalarda bu riski önemli ölçüde azaltmaktadır. İleri teknoloji ürünü olan bazı malzemelerin kullanımı, bu ameliyatların güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Bu operasyonlar aynı zamanda hastaların iyileşme ve hastanede kalma süresini de kısaltabilmektedir" diye konuştu.

KORONER ARTER HASTALARININ YAŞAMI NASIL OLMALIDIR

Koroner damar hastalığında; koroner damarları genişletici, kalbin yükünü azaltıcı, o bölgede pıhtı oluşmasını önleyici veya ateroskleroz üzerinde çok olumsuz etkileri olan kolesterolü düşürmeye yönelik ilaçlar doktor kontrolünde ve sürekli olarak kullanılmalıdır. Ne yazık ki, gerek koroner arter hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar, gerekse balon ve bypass, damar hastalığını ortadan kaldırmamaktadır. Dolayısı ile koroner damarın aynı bölgesinde veya farklı bölgelerinde yeni darlıklar ortaya çıkabilir veya hafif olan darlıklar daha da ilerleyerek ciddi darlık haline gelip, probleme yol açabilir. Bundan dolayı hastaların risk faktörlerini uzaklaştırması, risk faktörlerine yönelik ilaçlarını düzenli kullanması, problemlerin erken saptanması açısından doktorunun önerdiği zamanlarda ve bunun dışında şikayeti olduğu her zaman, kontrollere gelmesi çok önemlidir.

KALP DAMAR SAĞLIĞI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

- Sağlıklı beslenmek, kolesterolü düşürmek; hayvansal kaynaklı yağlardan uzak durmak, kırmızı eti haftada 2-3 öğün ile sınırlamak, beyaz et tüketimine ağırlık vermek, sakatat ve işlenmiş etlerden uzak durmak, sebze-meyve tüketimini arttırmak

-İdeal kiloda kalmaya çalışmak; bel çevresini erkeklerde 102 cm, kadınlarda ise 88 cm altında tutmak

- Düzenli egzersiz yapmak; haftada toplam 5 saat tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklete binme gibi orta dereceli egzersizler

-Yüksek tansiyon ve şeker hastalığının etkili kontrolünü sağlamak.

-Sigarayı bırakmak.

-Alkol tüketimini azaltmak.