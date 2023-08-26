Obeziteyle mücadelede yeni alternatif mide botoksu

Özel Alfa Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yurdalan Altunsoy obezite tedavisinde uygun hastalarda kullanılan mide botoksu ile hastaların başarı ile kilo verebildiğini söyledi. Mide botoksunun anestezi yardımıyla uyutularak midenin belli bölgelerine botoks uygulama işlemi olduğunu kaydeden Op. Dr. Yurdalan Altunsoy, "Amaç mide kaslarının hareketlerini yavaşlatmak ve iştah azalmasını sağlayarak kişinin kendini tok hissetmesi ve daha az yeme ihtiyacını sağlamaktır" dedi. Op. Dr. Yurdalan Altunsoy, "İşlem süresi 15-20 dakikadır. İşlemden birkaç saat sonra evlerine gidebilmektedir ve normal sosyal hayatına ve işine kaldığı yerden devam edebilmektedir" diye konuştu.

DİYETİSYEN TAKİBİ

İşlem öncesi ve sonrası hastaya diyetisyen ile beslenme programı hazırlandığını söyleyen Op. Dr. Yurdalan Altunsoy, "Hastaların diyetisyenimiz tarafından kişiye özel hazırlanan diyet programına uymaları işlemin başarılı olması için büyük önem arz etmektedir. Hastamız belli aralıklarla diyetisyenimize kontrole gelmekte ve takibi yapılmaktadır" şeklinde konuştu. Mide botoksu uygulamasının etki süresinin ortalama 4-6 ay olduğunu kaydeden Op. Dr. Yurdalan Altunsoy mide botoksu işleminden sonra vakaların yüzde 95'inde arzu edilen sonuçların alındığını söyledi.