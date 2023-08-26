Okul açılmadan göz muayenesi yaptırın

Okulların açılmasına sayılı günler kala özellikle ilk defa okulla tanışacak çocuklar için okul öncesi muayeneler çocukların başarısı açısından önem arz ediyor. Özel Atagöz Tıp Merkezi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Işık Özdamar, velilere yaptığı çağrıda okullar açılmadan önce çocukların kapsamlı bir göz muayenesinden geçirilmesi konusunda tavsiyelerde bulundu. Erken teşhis ile ileride yaşanacak göz hastalıklarının da önüne geçilebileceğini vurgulayan Op. Dr. Ayşegül Işık Özdamar, "Çocuğunuzun görmesinin iyi olduğunu düşünmeniz sizi yanıltmasın. Göz muayenesi ile ileride kalıcı göz problemlerinin önüne geçmek mümkündür" dedi. Op. Dr. Ayşegül Işık Özdamar, "Her iki gözü de tam gören bir çocuk dersleri daha iyi takip edebilir, okumaya ve öğrenmeye daha isteklidir, sportif faaliyetlerde başarısı daha yüksektir ve daha dikkatlidir. Okul çağındaki çocuklarda (6-18 yaş) okula başlamadan önce ve yine her yıl okullar açılmadan önce göz muayenesi önermekteyiz" dedi.