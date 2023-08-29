Tere otu ile anne sütü artırılabilir

TERE otu hafızayı güçlendirici etkiye sahiptir. Zindelik ve canlılık verir.Yüksek demir içeriğine sahip olan tere otu kansızlığa faydalıdır.Tere otu çayı nezle, grip gibi soğuk algınlıklarına yakalanma riskini azaltır ve hastalık durumunda bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı mücadelesini destekler. Boğaz ağrısına faydalıdır ve balgam sökmeye yardımcıdır. İçeriğinde yer alan protein ve demir anne sütünü arttırıcı özellik gösterir. Kanser hücrelerinin oluşumunu engeller. Tere yaprakları ile hazırlanan lapa cilt lekelerine faydalıdır. Tere yaprağı suyu yağlı saçların temizlenmesini sağlar ve kepeği önler.