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Haberler Sağlık Türkiye, kuş gribinde "arilik" statüsünü yeniden kazandı

Türkiye, kuş gribinde "arilik" statüsünü yeniden kazandı

Türkiye, Afyonkarahisar ve Denizli'de çıkan kuş gribi mihrakları nedeniyle kaybettiği hastalıktan arilik (hastalıktan tamamen arınmış) statüsünü yeniden elde etti.

AA
Türkiye, kuş gribinde arilik statüsünü yeniden kazandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen etkin mücadele çalışmalarıyla, söz konusu illerdeki hastalık mihrakları söndürüldü.

Bakanlık, hastalık tarama sonuçlarını, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütüne (WOAH) rapor etti. Örgüt de çalışmaların ardından Türkiye'nin tamamını "ari bölge" olarak tanımladı. 81 ilin kuş gribi hastalığından ari olduğuna dair öz beyan ise WOAH'ın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Türkiye, bu yılın ocak ayında Afyonkarahisar, şubat ayında da Denizli'de çıkan kuş gribi mihrakları nedeniyle "hastalıktan ari" durumunu kaybetmişti.

Bakanlık, ayrıca, kuş göç dönemlerinin yoğun olduğu ilkbahar ve sonbaharda ülke genelinde tüm tavukçuluk tesislerini taramadan geçiriyor.

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