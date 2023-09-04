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Fazla kilo almamalı egzersiz yapmalılar

HABER MERKEZİ
Fazla kilo almamalı egzersiz yapmalılar
Beyin anevrizmasının yırtılma riski çok yüksek değilse ve hastada herhangi bir belirti yoksa mutlaka bir tedavi gerekli değildir. Fakat düzenli kontrol altında olunmalıdır. Beyin anevrizması hastalarının damar sağlığını koruması önemlidir. Sigara içilmemeli, fazla kilo alınmamalı, uzman hekimin önerdiği egzersizler düzenli olarak yapılmalıdır. Yüksek tansiyonu varsa hastanın kontrol altında tutulması önemlidir. Hastanın beyin anevrizmasının yırtılma riski var ise gerekli olan girişimsel ya da cerrahi tedaviler uzman hekimler tarafından belirlenip uygulanmalıdır
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