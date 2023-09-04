Saç boyasındaki PPD alerjiye yol açabilir

Saç boyalarındaki en yaygın alerjenin, boyanın kalıcılığını sağlayan ayrıca doğal bir görünüm veren PPD olduğunu belirten Uzm. Dr. Şükran Kahveci, "Saç boyası alerjisinde çoğu kez saçlı deri, ense, yüz ve gözlerde eritem dediğimiz kızarıklık, kaşıntı, kabarcık ve pullanma gibi belirtiler gözlenir. Hatta şiddetli vakalarda anafilaksi dediğimiz hayatı tehdit eden alerjik reaksiyon ortaya çıkabilir" dedi. Uzm. Dr. Kahveci, saç boyası alerjilerinin vücudun aşırı tepki vermesi sonucu ortaya çıktığını belirterek "Saç boyalarındaki en yaygın alerjen, boyanın daha kalıcı olmasını sağlayan ayrıca doğal bir görünüm veren Parafenilendiamin (PPD) adlı bir maddedir. PPD daha çok koyu renkli saç boyalarında daha yüksek konsantrasyonda bulunur. Fakat birçok kalıcı ve yarı kalıcı saç boyaları PPD içerir. PPD, saç boyalarına karşı gelişen alerjilerin ve reaksiyonların çoğunun nedenidir. PPD içermeyen saç boyası kullanmak, güvenilir bir ortam sağlayabilir." diye konuştu.