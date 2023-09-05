Sağlıklı serinlemek için ipuçları

erinlemek için kapı ve pencereleri açmanın ve klimaların kullanımın, yaz aylarında iç mekanlarda rahatlamak için kullanılan yaygın yöntemler olduğunu söyleyen uzmanlar, "Hem klima hem cereyana maruz kalma en yaygın yöntemlerdir. Ancak bu yöntemlerin sağlığımıza olan etkilerini anlamak ve doğru kullanım önemlidir. Dengeli havalandırma, doğal gölgeleme, iç mekan hava sirkülasyonunu artırma ve bol su tüketme gibi yöntemlerle sağlıklı bir serinleme ortamı yaratabiliriz" dedi. Bu durumda da sağlıklı bir şekilde serinleyebilmek için bazı ipuçları paylaştılar. Kapı ve pencere açma ile klimaların avantajlarını birleştiren bir yaklaşım, iç mekanlarda rahat bir ortam yaratmak için etkili olabilir. Serin havayı iç mekana almak için sabah erken saatlerde ve akşam serinliğinde pencereleri açabilirsiniz. Böylece geceleri ferah bir uyku ortamı yaratabilirsiniz. Ayrıca bol su tüketebilirsiniz. Eğer bunlara dikkat ederseniz daha iyi sonuçlar elde edeceksiniz.