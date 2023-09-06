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Haberler Sağlık ‘Çocuğunuzu kıyaslamayın”

‘Çocuğunuzu kıyaslamayın”

HABER MERKEZİ
‘Çocuğunuzu kıyaslamayın”
Türkiye genelinde okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için ilk ders zili çaldı, binlerce çocuk okulla tanışmanın heyecanını yaşadı. İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) uzman klinik psikoloğu Gizem Simge Kısa, çocukların okula uyum sürecini hızlandırmak ve kaygıya kapılmalarını önlemek amacıyla ailelere tavsiyelerde bulundu. Kısa, "Çocuğunuzla konuşun, okulda neler yaptığını ondan dinleyin. Sabırsız ve aceleci olmayın, çocuğunuza güvendiğinizi hissettirin. Çocuğunuzu başkasıyla kesinlikle kıyaslamayın" dedi.
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