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Sağlığa ilk adım: Metabolizmanızı hızlandırmak

HABER MERKEZİ
Sağlığa ilk adım: Metabolizmanızı hızlandırmak

Metabolizma hızı sağlıklı yaşam için son derece önemli. Metabolizmanızı hızlandırmanın birçok yolu var. Örneğin su alımını artırarak metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Doktorunuza da danışarak her gün 2.5 - 3 litre su içmeye özen gösterin. Uyku saatinize dikkat ederek ve stresten uzak durarak da metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.

YÜRÜYÜŞ YAPIN

Her gün 30 dakika yürüyüş yapmak, ara öğün yapıp uzun süre aç kalmamaya özen göstermek de metabolizmanızı hızlandırmanın diğer yolları. Çok düşük kalorili beslenmek uzmanlar tarafından önerilmeyen bir durum. Öte yandan süt ve süt ürünleri tüketmeye özen göstermek, haftada iki gün balık tüketmek ve yemeklere baharat eklemek de metabolizmanızı hızlandırmanın başka yolları.

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