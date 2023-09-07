Kepçe kulak çocukların okul başarısını etkiliyor

Görünüşte basit gibi görünen kepçe kulak problemi, aslında çocukların okul başarısını olumsuz etkileyebilen bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Özel Atagöz Tıp Merkezi'nden KBB Uzmanı Doç. Dr. Salim Doğru bu durumun, sadece estetik bir sorun olmaktan öte, öğrencilerin özgüvenini ve akademik performansını etkileyebilen bir hastalık olduğunu belirterek " Kepçe kulak operasyonları çocuğun psikolojisi ve başarısı için mümkünse ilkokula başlamadan yapılmalıdır" dedi.

ALAY KONUSU OLUYOR

Kepçe Kulak ameliyatlarının kulaktaki çıkıntılı kısmın kafadan uzak olmasına bağlı oluşan şekil bozukluğu ve boyut olarak büyük olmasıyla ilintili sebeplerden yapıldığını belirten Doç. Dr. Doğru, " Çocukluk çağında bu durum çok eleştirilmekte. Arkadaş çevresinde alay konusu olmakta. Bu sebeple bu operasyonun ilkokul çağından önce yapılması çocuğun gelişimi için önemli. " dedi.

İDEAL YAŞ 6

"Kulak kepçesi boyut olarak orijinal haline geldiği 6 yaşından itibaren yapılmasının tedavinin başarısı için önemli olduğunu belirten

Doç. Dr. Doğru, "Son yıllarda cilt ve kıkırdak çıkarmadan sadece dikiş tekniği kullanılarak uygun hastalarda yüz güldüren sonuçlar alınabiliyor. Dikiş tekniği yapılamayan hastalar için kulak kepçesinin yanında konka bölge denilen çanağın dışarıya çıktığı durumlarda kulak arkasından cilt ve kıkırdak çıkarılarakta tedavi edilebiliyor. Ameliyat genelde uyutularak yapılmaktadır. Erişkin hastalarda uygun vakalarda lokal anestezi de kullanılabilir. Ortalama 30 dakika ile 1,5 saat arasında sürüyor. Ameliyat sonrası 3 gün sargı takılıyor. Sonrasında 1 hafta saç bandıyla desteklemesini istiyoruz.

DOĞAL GÖRÜNÜM

Kulak kepçe ameliyatlarında amacın simetrik ve doğal bir görünüm elde etmek olduğunu belirten Doç. Dr. Salim Doğru, " kulak kepçe ameliyatları kişinin isteğine bağlı yani kozmetik amaçlı yapılan bir işlemdir. Bu operasyon orta kulak ya da iç kulakla ilgisi yoktur. Operasyon sonrası kişide işitme kaybı oluşmaz, kulak zarına zarar gelmez. Ameliyat sonrası 15 gün kadar şişlik, ödem hali devam eder. Ameliyattan iki gün sonra sargıları çıkarıyoruz ve kişiler günlük hayatlarına dönebiliyorlar."