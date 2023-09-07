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Haberler Sağlık SMA’lı Kaan Efe’den sevindiren haber

SMA’lı Kaan Efe’den sevindiren haber

HABER MERKEZİ
SMA’lı Kaan Efe’den sevindiren haber
İzmir'de, 2,5 yaşındaki Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası Kaan Efe Şanal, bağış hesabında toplanan parayla 6 ay önce Almanya'da gen tedavisinden faydalanmaya başladı. Fizik tedavi ve yutma terapisine devam eden Kaan Efe, burnundan beslenmesine yarayan sondadan kurtuldu. KAAN Efe'nin diğer hastalara umut verebileceğini söyleyen babası Barış Şanal (44), "Kaan Efe, daha önce sürekli tıkandığı için kucağımda 5 saniye tutamıyordum. Hemen yatırmamız gerekiyordu. Sürekli aspire ediyorduk. Tedaviden sonra uzun süre kucağımızda kalabiliyor. Ayakları, elleri daha önce neredeyse hiç hareket etmiyordu. Şimdi hareket edebiliyor." dedi.
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