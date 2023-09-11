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Dişler genellikle 6. ayda çıkar

HABER MERKEZİ
Dişler genellikle 6. ayda çıkar
Bebeklerde ortalama olarak 3. aydan itibaren dünyayı ağızla keşfetme dönemi başlar. Bu aydan itibaren elleri ağzına sokma, tükürük salgısının artması ve tutabildiği nesneleri ağzına götürmeye çalışma gibi davranışlar belirgin şekilde artar. Bu davranışlar pek çok ebeveyn tarafından diş çıkarma ile ilişkilendirilir ve dişlerin olması gerekenden daha erken çıkacağına dair endişeler artar. Çoğu zaman bu hareketler bebeğin gelişim döneminin bir parçasıdır ve diş çıkarma ile ilişkisi yoktur. İlk dişler genellikle 6. ay civarında çıkar. Fakat ilk bir yıl içerisinde dişlerin herhangi bir zamanda çıkabileceği ve 6. aydan daha erken veya daha geç çıkan dişlerin bir gelişim bozukluğu anlamına gelmediği bilinmelidir.
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