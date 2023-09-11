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Okul hayatlarında sorun yaşayabilirler

HABER MERKEZİ
Okul hayatlarında sorun yaşayabilirler
Hiperaktivite, olağandışı hareketlilik veya anormal derecede aktif olma durumuna denilmektedir. Diğer bir deyişle ise çocukların kendini kontrol edemediği psikolojik bir hastalıktır. DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) olan çocuklar dikkatini toparlamakta veya bir yerde sabit durmakta zorlanabilirler. DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) olan bazı çocuklar sadece ev hayatı değil aynı zamanda okul hayatlarında da sorunlarla karşılaşabilirler. Diğer çocuklara göre arkadaş edinmekte zorlanabilirler. Genellikle endişeli, sinirli, öfkeli ve üzgün bir ruh hali gözlemlenebilir. Öğretmenlerinin sordukları sorulara parmak kaldırmadan direkt cevap verebilir.
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